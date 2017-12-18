Доллар в обменниках Киева близится к 29 гривням

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до диапазона 28,4-28,8 грн/долл., продажи – до 27,90-28,00 грн/долл.

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро составляет уже 32,90-33,60 грн/евро.

Стоимость американской валюты в "Ощадбанке" осталась на уровне пятницы, 15 декабря: 27,40/27,98 грн/долл., при этом купить валюту в двух отделениях банка на Крещатике корреспонденту УНИАН не удалось.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,8967 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 276 сделок на сумму 142,06 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в НБУ заявили, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.