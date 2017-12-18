В Нацбанке рассказали, как будут спасать гривню

Национальный банк Украины считает возможным стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными методами без введения новых административных ограничений.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

«Мы считаем, что рыночных механизмов будет достаточно. Но мы не фиксируем и не защищаем определенный уровень обменного курса», - сказал Сологуб.

Он отметил, что к рыночным механизмам относится проведение регулятором интервенций на валютном рынке для сглаживания его чрезмерных колебаний.

«На прошлой неделе и на этой неделе мы проводили интервенции. Сегодня уже валютный аукцион был проведен – 75 млн долл. Национальный банк продал, чтобы стабилизировать рынок», - добавил Сологуб.

Также Сологуб заявил, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

«Фундаментальных причин для девальвации на сегодня действительно нет», - сказал Сологуб.

По его словам, текущая волатильность валютного рынка является сезонной, повторяясь из года в год.

«С другой стороны, есть психологические факторы, и отсутствие сотрудничества с МВФ – один из них», - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до диапазона 28,4-28,8 грн/долл., продажи – до 27,90-28,00 грн/долл. При этом стоимость евро составляет уже 32,90-33,60 грн/евро.

Стоимость американской валюты в "Ощадбанке" осталась на уровне пятницы, 15 декабря: 27,40/27,98 грн/долл., при этом купить валюту в двух отделениях банка на Крещатике корреспонденту УНИАН не удалось.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,8967 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 276 сделок на сумму 142,06 млн долл.