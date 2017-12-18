Нацбанк: в следующем году нужно начать переговоры о новой программе с МВФ

Национальный банк Украины считает целесообразным начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом в следующем году в связи с завершением текущей программы.

Читайте такжеМВФ настаивает на корректировке цен на газ в Украине

Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на брифинге.

«В следующем году будет целесообразно начать переговоры по запуску новой программы, поскольку действующая программа заканчивается в начале 2019 года, и для нас критически важно продолжать сотрудничество с МВФ и в дальнейшем», - сказал Ваврищук.

По его словам, Украина должна рефинансировать свыше 20 млрд долл. валютных долгов в течение 2018-2020 годов, что без активного сотрудничества с международными финансовыми организациями будет проблематично.

Ранее в НБУ сообщили, что длительная задержка получения очередного транша в рамках программы с Международным валютным фондом угрожает финансовой стабильности в Украине.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.