НБУ на фоне падения гривни продал банкам $75 миллионов
Средневзвешенный курс аукциона составил 27,8550 гривни за доллар.
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 18 декабря, продал банкам 75,2 миллиона долларов. Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,8550 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 81,4 миллиона долларов.
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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:30 установился на уровне 27,8832 гривни/доллар.
Справка УНИАН. Сегодня, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 27,83/27,87 гривни/доллар.
Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.
Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривень/доллар.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.