НБУ на фоне падения гривни продал банкам $75 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 18 декабря, продал банкам 75,2 миллиона долларов. Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,8550 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 81,4 миллиона долларов.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:30 установился на уровне 27,8832 гривни/доллар.

Справка УНИАН. Сегодня, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 27,83/27,87 гривни/доллар.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.