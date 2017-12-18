Украина установила мировой "рекорд" по уровню проблемных кредитов в банках

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе является рекордной за всю историю мировых наблюдений в этой сфере, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге.

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"Мы установили несколько неприятный и очень дорогой для экономики и банковского сектора рекорд – в Украине зафиксирована самая высокая доля неработающих кредитов за всю историю мировых наблюдений", - сказал Ваврищук.

Он отметил, что проблема уже решена, так как банки сформировали необходимые резервы под эти долги, устранив тем самым давление на капитал и прибыльность.

"Но нужно что-то делать с проблемной задолженностью – ее нужно более активно расчищать, списывать или реструктуризировать", - добавил Ваврищук.

Согласно представленному в ходе брифинга отчету НБУ о финансовой стабильности, доля неработающих кредитов постепенно снижается после достижения исторического максимума в 58% в июле.

Как сообщал УНИАН, объем "дефолтных" кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 ноября 2017 года составил 587,079 миллиарда гривень, или 56,5% от общего объема выданных кредитов.