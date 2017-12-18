Житомир утвердил бюджет-2018 с доходами и расходами в 2,8 миллиарда гривень

Житомирский городской совет утвердил бюджет областного центра на 2018 год с доходами и расходами в размере 2,8 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 18 декабря, на своей 30-й сессии городского совета.

Доходы на 2018 год определены в сумме 2848, 3 млн грн, в том числе доходы общего фонда городского бюджета 2 778,8 млн грн, доходы специального фонда городского бюджета 69,5 млн грн.

Расходы городского бюджета установлены в сумме 2 млрд 832 млн грн.

В общем объеме расходов общего фонда проекта городского бюджета на 2018 год на заработную плату направлено 1 071,8 млн грн, или 42%, на оплату за энергоносители – 133,8 млн грн.

Как сообщили УНИАН, характеризуя бюджет города на следующий год, в пресс-службе Житомирского городского совета отметили, что при планировании расходов городского бюджета- 2018 учтено повышение размера заработной платы педагогических работников школ (против 2017 года - УНИАН) на 25% (общеобразовательные школы и школы эстетического воспитания).

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«Также, заработная плата других работников бюджетной сферы в следующем году вырастет против 2017 года на 16,3% в связи с увеличением минимальной заработной платы с 3 тыс. 200 грн до 3 тыс. 723 грн», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что в общем объеме проекта городского бюджета наибольший удельный вес составляют расходы на социальную защиту – 846,3 млн грн, или 33%, на образование – 858,1 млн грн, или 30%, и на здравоохранение – 258,4 млн грн.

В бюджете, в частности, запланировано, что взносы в уставный капитал КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Житомирского городского совета на приобретение автобусов составят 64 млн грн. Среди прочего, бюджетом также предусмотрено софинансирование проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств Государственного фонда регионального развития и субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий. Здесь речь идет о реконструкции здания Житомирской городской гимназии №3, о новом строительстве регионального Центра по предоставлению административных услуг, о реконструкции стадиона «Спартак» и др.