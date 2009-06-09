Источник: НБУ пока не передал в Кабмин документы о рекапитализации

Принятие Кабинетом Министров Украины окончательного решения о рекапитализации «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» затягивается из-за отсутствия в правительстве необходимых документов от Национального банка.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабмине.

По его данным, на прошлой неделе Нацбанк так и не передал Министерству финансов уставные документы этих банков, приведенные в соответствие с достигнутыми 27 мая т.г. между Минфином и Нацбанком договоренностями по вопросу рекапитализации.

«Кабмин из-за отсутствия документов от Нацбанка пока не может рассмотреть вопрос. Сейчас нужны документы о фактическом приведении уставных документов и капиталов в соответствии с теми предложениями», – сказал источник.

Как сообщал УНИАН, окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» – Кабмин намеревался принять в субботу, 30 мая, затем, по неофициальной информации, – на внеочередном заседании 5 июня.

Информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать, Министерство финансов и Нацбанк согласовали 27 мая. Объем капитализации по каждому банку, по информации и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, составляет приблизительно 3 млрд. грн.