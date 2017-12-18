Мораторий на проверки бизнеса: в этот раз он будет "разумным" - Гройсман
Премьер отметил, что мораторий на проверки бизнеса в этот раз будет "разумным" - это сохранит высокий уровень безопасности и не позволит давить бизнес.
Кабинет министров Украины планирует в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес.
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.
"Мораторий на проверки бизнеса в этот раз будет "разумным" - это сохранит высокий уровень безопасности и не позволит давить бизнес", - сказал премьер.
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий в 2018 году снимет запрет на проверки для 13 органов, в частности - для органов ветеринарного контроля и атомного регулирования.
"Есть сферы, в которых мы больше не можем запрещать проверки. Безопасность граждан - наше важнейшее задание", - отметил Нефедов.
По его словам, для каждого органа контроля и надзора будут разработаны индивидуальные стандарты, выполнение которых позволит выйти из-под действия моратория на проверки бизнеса.
"Кабмин будет иметь право разрешать контролирующих органам проверки в случае, если они обеспечат выполнение индивидуальных стандартов", - подчеркнул замминистра.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла 3 ноября 2016 года Закон "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", которым ввела мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.
Под действие моратория не подпадают госорганы, работа которых не влияет на малый и средний бизнес. Речь идет, в частности, о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальном банке Украины, Антимонопольном комитете.
Кроме того, под действие закона не подпадают Государственная фискальная служба и Государственная финансовая инспекция, ограничения на проверки которых регламентируются изменениями в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года (ограничение на проверки предприятий, доход которых за предыдущий год составил менее 20 миллионов гривень).