Внешэкономбанк выкупил 4% акций Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ) в конце 2008 г. выкупила на фондовом рынке около 4% акций Сберегательного банка РФ, сообщает РБК.

По его словам, именно настолько сократился объем акций банка, находящихся в свободном обращении.

"Мы не видим по ходу торгов, что число акций в свободном обращении сильно сократилось. Объем торгов по нашим бумагам продолжает оставаться существенным. С одной стороны, это подтверждает фундаментальную надежность акций Сбербанка, с другой - не могу сказать, что нас это очень радует, поскольку возникает повышенная волатильность", - сказал Г.Греф.

Напомним, что осенью 2008 г. Внешэкономбанк в целях поддержки российского фондового рынка приобретал акции российских компаний на бирже. Ранее сообщалось, что ВЭБ может начать постепенно продавать акции, приобретенные им в 2008г., в связи с тем, что рынок с начала года уже существенно вырос.

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 2007г. Внешэкономбанк - один из ключевых инструментов государственной инвестиционной политики. Деятельность банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса.

ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является ЦБ РФ (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка - более 200 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине.