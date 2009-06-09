Хочу перед отпуском знать: какую стадию кризиса переживает Украина?

Мировой экономический кризис, который берет свое начало в 2007 году с краха рынка ипотечных кредитов в США, продолжает «бомбить» Украину. И хотя власть нас успокаивает, переживать повод есть, и не один… Эксперты дают противоречивые прогнозы по поводу укрощения строптивого. Особенно интересны выводы международников. Они предрекают скорый подъем экономики мира, но «путь к вершине» - длительным и сложным.

Например, президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик в интервью испанской газете El Pais заявил, что восстановление мировой экономики будет медленным, а растущий уровень безработицы может привести к социальному кризису и протекционизму. "То, что началось как глобальный финансовый кризис и стало экономическим кризисом, сейчас становится серьезным кризисом безработицы, и если мы не предпримем меры, существует риск глобального человеческого и социального кризиса с важными политическими последствиями", - сказал он, добавив, что «это благоприятная почва для популистской и протекционистской политики".

"Министры финансов стран G7 и G20 выражают облегчение, так как сокращение экономик замедлилось. Хотя мы все еще можем видеть низкий или отрицательный рост, ситуации сейчас менее тревожная", - сказал он. "Однако экономисты и промышленники озабочены тем, что восстановление будет проходить медленнее и слабее, чем ожидалось", - указал глава ВБ. "Остаются опасения по поводу финансовой системы США и уязвимых рынков развивающихся стран", - отметил Р.Зеллик.

И еще один прогноз. На сей раз нобелевского лауреата, профессора, преподавателя экономики Принстонского университета Поло Кругмана. Он считает, что миру удалось избежать «полной катастрофы» и индустриальные страны уже в этом году могут зафиксировать рост. «Я не удивлюсь, если международная торговля стабилизируется, а мировое производство выровняется и начнет расти уже через два месяца». При этом он добавляет, что опасается долгого спада глобальной экономики продолжительностью в 10 лет, подобно японскому сценарию 1990-х годов.

ООН ухудшила прогноз по темпам развития мировой экономики, спад которой в 2009 году составит 2,6% по сравнению с 0,5%, которые прогнозировались в январе. В докладе Организации говорится, что большинство экономических держав мира столкнулись с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны. При этом указывается, что в случае, если не удастся разблокировать мировую банковскую систему и финансовый сектор, рецессия в большинстве стран продлится и в 2010 году.

Значит, миру еще придется, и, кажется, не один год биться в кризисной лихорадке. И в этом плане Украина не исключение. Но, наше правительство неустанно трубит о преодолении самого пагубного влияния западной «прививки». Но, зная дружеское расположение наших героев «сверху» и громкие прямо противоположные заявления можно сделать свой собственный прогноз.

Бюджет - "антикризисный" показатель

Украинский премьер Юлия Владимировна постоянно заявляет, что с бюджетом, который является главным показателем «антикризисной политики», благодаря титаническим усилиям Кабмина, у нас все нормально. Он постоянно перевыполняется, и остается только догадываться каким образом. На последнем заседании Кабмина премьер заявила, что, «несмотря на жесткий кризис, несмотря на политический хаос и беспорядок, несмотря на противодействие некоторых ветвей власти работе правительства, несмотря на полное разбалансирование работы между Президентом, правительством и частью парламента, правительство выполняет свои обязательства – мы перевыполнили бюджет и доходы в Пенсионный фонд». Она отметила, что за пять месяцев 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета, с учетом возмещения налога на добавленную стоимость, мобилизовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а в мае в бюджет поступило 17,2 млрд. грн. (106,8%). По словам Ю.Тимошенко, выполняются и поступления в бюджет Пенсионного фонда, которые составляют 7,9 млрд. грн. (101,8%).

Вроде бы все в порядке, но именно благодаря противостоянию появляются новые цифры. Как заявила вслед за премьером Главная служба социально-экономической политики Секретариата Президента Украины, в мае этого года правительство продолжало политику маскирования реального состояния наполнения общего фонда Государственного бюджета. "Внимательный анализ открытых статистических данных свидетельствует, что основными инструментами такой политики стала существенная корректировка в сторону уменьшения плановых показателей доходов общего фонда Государственного бюджета и соблюдения возмещения налога на добавленную стоимость", - отмечают экономисты СП.

В СП отмечают, что проведенный на основании этой информации расчет показывает, что выполнение Госбюджета по общему фонду по доходам за 5 месяцев 2009 года составляет 99,76% к уточненному плану на соответствующий период - поступило 62 млрд. 467,6 млн. грн. при уточненном плане в 62 млрд. 616,1 млн. грн. Кроме того, процент выполнения годового плана Госбюджета по общему фонду по доходам составляет всего 34%.

И еще одно ошеломляющее заявление. По оценкам Счетной палаты Украины, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 21,2%.

Счетная палата отмечает, что экономический спад не мог не сказаться на доходах бюджета, и заявляет, что бюджет-2009 по итогам первого квартала не выполнен ни по доходам, ни по расходам. «Плановые цифры бюджета – и по доходам, и по расходам – устанавливаются бюджетной росписью самого Министерства финансов. По подсчетам Счетной палаты, которые никто не берется опровергнуть, полный провал бюджетной политики скрыт за счет переплаты налогов и сборов в 1,6 раза», – отмечают в СП.

Сумма переплат налогов и сборов в первом квартале текущего года составила 13,8 млрд. грн., а сумма невозмещенного налогоплательщикам НДС – почти 15 млрд. грн., но даже с учетом этого запланированные доходы общего фонда не выполнены. При плане 35,4 млрд. грн. поступило 34,5 млрд. грн., или 97,4%. «Возник следующий инструмент выхода из катастрофического положения – реанимация взаимозачетов. Таких расчетов в первом квартале проведено на 4,6 млрд. грн. Взаиморасчеты сегодня стали применять и по «Нафтогазу Украины», и по Аграрному фонду. В НАКе 5 млрд. грн. в системе продаж переведены на взаимозачеты, на 1 млрд. грн. рассчитались с Аграрным фондом за покупку зерна. Это практика, ведущая в никуда», – подчеркивает председатель Счетной палаты Валентин Симоненко.

В Счетной палате уверены, что госбюджет на текущий год требует существенной доработки в части его приведения в соответствие с экономическими реалиями и вызовами мирового финансового кризиса.

В унисон. По мнению экспертов, ситуация с наполнением госбюджета, несмотря на «сверхплановые» показатели, продолжает ухудшаться. Так, по словам генерального директора КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олега Морквы, в мае предприятия, согласно законодательству, обязаны уплатить налог на прибыль за первый квартал года и доходы по общему фонду госбюджета в мае по определению должны были быть максимальными за весенний период, а они оказались на 3,75% меньше, чем были в предыдущем месяце.

Он отмечает, что за первое полугодие прошлого года при плане доходов общего фонда госбюджета в размере 75,158 млрд. грн. было собрано на 11% больше, а доходная часть общего фонда госбюджета по итогам первого полугодия 2008 года составила 83,419 млрд. грн. В текущем году итоги первого полугодия по доходам общего фонда, скорее всего, окажутся куда скромнее и вряд ли достигнут даже 75 млрд. грн., прогнозирует он.

По мнению эксперта, «еще одной очень большой проблемой для госбюджета может стать и принятая ранее практика по сбору налогов наперед, что в условиях экономического спада и значительного сокращения производства приведет к тому, что уже в ближайшие месяцы собирать налоги авансом станет просто невозможно».

Госкомстат не радует...

Вывод напрашивается один – раз так трудно власти сообща все правильно подсчитать и обнародовать хоть маломальски честные цифры, то видно с бюджетом действительно не все в порядке, скорее, даже «очень не нормально».

И тут вспоминаются и данные Госкомстата - в Украине инфляция в мае по отношению к апрелю текущего года составила 0,5%, с начала года – 7,4%, к маю 2008 года – 14,7%.

Вместе с тем, индекс цен производителей промышленной продукции в мае по отношению к апрелю снизился на 0,7%, с начала года индекс цен производителей вырос на 2,8%.

Очень хочется перечислить всего несколько данных, уж очень они «вдохнавляют»: цены выросли на хлеб и хлебопродукты на 14,2% (19,7%), кондитерские изделия из муки – 17,8% (20,1%), мясо и мясопродукты - на 9,7% (20,4%), рыбу и рыбопродукты - на 28,9% (33,4%) на масло и жиры – на 7,3% (12,5%), в том числе на масло сливочное - выросли на 27,9%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 31,8%, на сахар - выросли на 29,5% (16,7%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (22%), безалкогольные напитки – 32,4% (31,1%). Алкогольные напитки и табачные изделия в мае 2009 года к маю 2008 года подорожали на 29% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года - на 26%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае к маю подорожали на 32% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года - на 29,7%). Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае к маю 2008 года выросли на 24,5% (23,2%). Стоимость услуг здравоохранения возросла на 32,8% (33,8%). Цены в транспорте выросли на 18% (21,4%), цены в сфере связи выросли на 8% (6,4%). Цены в сфере отдыха и культуры выросли на 20,8% (21,3%).

Кабмин думу думает, а Нацбанк предупреждает...

А тут еще бюджетная политика правительства. Она до сих пор не принята, а ведь призвана указать, что будет с основной бухгалтерией страны. Как заявил министр Кабинета Министров Петр Крупко, на этой неделе документ не может быть рассмотрен Радой, поскольку еще «не сформировалась окончательная позиция правительства». По его словам, это связано с тем, что существуют «серьезные проблемы сейчас с прогнозом макроэкономических показателей». Международные финансовые организации «в последнее время пересмотрели прогноз развития мировой экономики на ближайший период, и это тоже создает определенные проблемы для правительства», добавил П.Крупко.

После этого становится понятно: неизвестно где дно кризиса, но хочется очень сильно верить, что всплыть сможем. И тут стоит отметить укрепление гривни, что придало сил «маленькому» украинцу. Но НБУ своим прогнозом как-то озадачил. Как заявил заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь Шумило, Национальный банк отмечает высокий уровень девальвационных и инфляционных ожиданий.

А МВФ совместно с ВБ пугают Украину риском возникновения системного банковского кризиса. В такой ситуации перед органами власти предстают три основных задачи: возобновить доверие общества к банковской системе страны, защитить банковскую систему с наименьшими расходами для налогоплательщиков и укрепить банковскую систему, чтобы она стала более устойчивой к будущим кризисам, отмечают председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла Пазарбазиолу и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер.

Что такое банки, украинцы уже прекрасно поняли, вернее, какова политика в их отношении. И тут надеяться можно только на наше славянское «авось», особенно с учетом до сих пор нерешенной задачи с рекапитализацией.

И тут, чтобы разобраться - в какой же стадии кризиса находится Украина – вспоминаются заявления Кабмина о том, что борьба с кризисом идет «насмерть» и у нас все будет в порядке, т.к. усилия прилагаются «нечеловеческие». Но когда Ю.Тимошенко вещала народу о срыве создания коалиции, она отошла немного в сторону, сказав: «У сьогоднішній ситуації, коли світова криза буквально їсть країну великими шматками, потрібно всім бути разом, і я буду за це боротися... Я ніколи не опущу рук, не припиню боротьбу з кризою. Сьогодні я з цією кризою сам-на-сам, віч-на-віч, один-на-один. А від усіх інших - безвідповідальність та свідома протидія моїй роботі. Але навіть це не завадить нам перемагати». Очень хотелось подать цитату языком оригинала, как говорится «из песни слов не выбросишь».

И теперь, если верить Юлии Владимировне, кризис нас «рвет на куски». Хотя, раньше не было не единого слова о том, что нас загрызает Великая рецессия. Но пока власть, которая и в политике себя достаточно ярко проявила, решает, как выйти из кризиса, или разбирается, на какой стадии по сути смертельного заболевания мы с вами находимся, давайте подумаем о хорошем. Сами себя успокоим. Лето, погода налаживается… Может стоит поехать в отпуск, забыть о всех проблемах, пусть «будь, что будет». И не стоит волноваться. Короче, берем пример с нашего руководства. Ведь оно именно так и поступает…

(УНИАН)