Золото в мире дорожает

Золото немного подорожало благодаря укреплению евро к доллару, побудившему инвесторов приобретать драгметалл как альтернативу американской валюте, сообщает Рейтер..

В 13.55 МСК золото торговалось по $951,40 за унцию по сравнению с $950,05 при закрытии торгов в понедельник.

Рост доллара к евро остановился во вторник на фоне слухов о возможности повышения процентных ставок в США в этом году. Рост курса фунта стерлингов после выхода обнадеживающих данных с рынка жилья Великобритании помог евро укрепиться к доллару.

"Курс фунта к доллару помогает росту евро, который может вернуться к отметке $1,40", - сказал аналитик INTL Commodities Герри Шуберт.

Он добавил, что росту золота также способствует снижение количества слабых длинных позиций на Нью-йоркской бирже COMEX.

Другие аналитики предсказывают, что золото может какое-то время консолидироваться выше отметки $950 за унцию, отмечая, что сохраняется интерес к драгметаллу как защите от слабого доллара и возможной инфляции.

Слабый доллар способствует подорожанию нефти, что также помогает росту золота, рассматриваемого в качестве убежища от инфляции, вызванной ростом нефтяных котировок.

Физический спрос невысок. В Индии - крупнейшем в мире рынке золота - трейдеры воздерживаются от покупок из-за роста цен по мере того, как свадебный сезон подходит к концу.

Платина в 13.55 МСК торговалась по $1.240,50 за унцию по сравнению с $1.242 при закрытии торгов накануне, палладий стоил $250,50 против $247,50, а серебро - $14,97 против $14,91.