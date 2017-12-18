Все для бизнеса: Кабмин отменил более 300 регуляторных актов

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник принял пакет решений об отмене более 300 регуляторных актов в рамках дерегуляции, а также об улучшении системы государственного надзора и контроля бизнеса в 2018 году. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно всеми членами правительства.

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В частности, изменения позволят поднять лимиты обязательного использования кассовых аппаратов для видов деятельности, которые не несут значительных рисков, упростить процедуру учета наличных средств, стимулировать внутреннее производство химической продукции, упростить растаможивание товаров в портах, административное сопровождение добычи энергоресурсов, отменить устаревшие регуляции.

Кроме того, для каждого вида бизнеса в 2018 году будет сформирован единый перечень регуляторных требований, а контролирующие органы должны будут в течение трех месяцев прийти к утвержденным правительством индивидуальным стандартам, что позволит проверять бизнес вопреки мораторию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце мая принял очередной пакет дерегуляции, который предусматривает создание интегрированной информационной базы проверок бизнеса и уменьшение их количества на 15-30%. В рамках предыдущего пакетного решения по дерегуляции 10 марта правительство отменило действие 100 устаревших регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.

Кабинет министров Украины планирует в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес. В рамках такого подхода контролирующие органы, которые выполнят утвержденные правительством индивидуальные стандарты работы, смогут выйти из под действия моратория.

Процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.