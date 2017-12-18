В Нацбанке рассказали, что нужно сделать для стабильности финансовой системы

Для поддержки финансовой стабильности в Украине нужно принять законы для эффективной работы банковского сектора, доработать стратегию развития государственных банков и начать ее воплощение, улучшить управление средствами местных общин на едином счете Госказначейства и в банках, повысить устойчивость к киберрискам.

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Об этом говорится в рекомендациях к отчету Национального банка Украины о финансовой стабильности за декабрь 2017 года.

В части законодательства, необходимого для банковского сектора, НБУ назвал законопроект о процедуре банкротства должников, о реструктуризации валютных ипотечных кредитов физлиц, об управлении проблемной задолженностью, о консолидации регулирования рынка финансовых услуг (так называемый сплит).

В отношении госбанков Нацбанк призвал принять закон о создании независимых наблюдательных советов и дообработать стратегию реформирования государственного банковского сектора, возложив ее воплощение на новые набсоветы.

Улучшение управления средствами местных общин на едином счете Госказначейства и в банках, по мнению НБУ, позволит избежать ежегодных высоких выплат в декабре, которые создают риски для валютного рынка и ликвидности банковского сектора страны.

Также Нацбанк напомнил, что в последние полтора года произошло несколько масштабных кибератак, приведших к полной временной остановке работы информационных систем нескольких банков, предприятий и органов власти. В этой связи, как отметил регулятор, следует пересмотреть правила информационной безопасности как в государственном, так и в частном секторах.

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, 2017 год стал успешным для банковской системы, и общий уровень системных рисков банковского сектора низкий. В то же время, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность государственных банков и слабость правовой системы остаются значительными препятствиями для развития сектора.

Ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности на ближайшие годы в НБУ назвали прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом, без поддержки которого Украине будет сложно рефинансировать свыше 20 миллиардов долларов долгов с погашением в 2018-2020 годах.

В НБУ призвали начать переговоры о запуске новой программы сотрудничества с МВФ уже в 2018 году в связи с завершением текущей программы в 2019 году.