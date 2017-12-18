Кабмин не смог определиться с продлением на 2018 год ввозных пошлин на российские товары
18:54, 18 декабря 2017Финансы
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Соответствующее постановление было сегодня снято с рассмотрения на заседании правительства.
Кабмин не смог продлить ввозные пошлины на российские товары / фото УНИАН
Кабинет министров Украины отложил решение о продлении на 2018 год ввозных пошлин на товары из России.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было снято с рассмотрения на заседании правительства в понедельник, 18 декабря.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины в ответ на аналогичные меры 30 декабря 2015 года приняло постановление, отменяющее режим преференциальной торговли с Россией.
Ввоз товаров из РФ происходит по ставкам, определенным Таможенным кодексом на общих основаниях. Действие постановления было продлено на 2017 год.
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