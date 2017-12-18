Нацбанк снова ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2787,3635 (18 декабря – 2763,5063)

100 EUR – 3287,6952 (18 декабря – 3262,5955)

10 RUR – 4,7490 (18 декабря – 4,6920)

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,81/27,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,78/32,82 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,8736 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 684 сделки на сумму 507,34 миллиона долларов.