Инфляция снизилась в мае на фоне ожиданий населения

На снижение темпов инфляции в мае до уровня 0,5% положительно повлияло, в частности, уменьшение негативных ожиданий населения.

Об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, комментируя майский уровень инфляции.

В комментарии, предоставленном УНИАН пресс-службой министерства, Б.ДАНИЛИШИН отмечает, что уменьшению негативных ожиданий населения поспособствовали достижение стабилизации в финансовой сфере, определенная активизация экономической деятельности, в частности, в агропромышленном комплексе, а также сокращение задолженности по выплате заработной платы.

Сдерживающими факторами инфляции в мае в Минэкономики называют снижение в текущем году потребительского спроса в результате сокращения объемов кредитования физических лиц, укрепление национальной валюты с 7,7 грн./долл. до 7,6185 грн./долл., сезонное снижение стоимости ряда товаров, в частности, рыбы и рыбопродуктов (на 0,4%), молока, сыра и яиц (на 3,7% против 1% в апреле), рост депозитов физических лиц на 1,3 млрд. грн. (0,7%), в частности, в национальной валюте – на 0,9 млрд. грн. (0,9%), увеличение производства в сельском хозяйстве и уменьшение влияния роста индекса цен производителей промышленной продукции (начиная с сентября 2008 года динамика цен производителей промышленной продукции резко замедлилась: за январь-май 2009 года рост составил 2,8% против 24,2% за аналогичный период 2008 года).

Негативно повлияли на показатель инфляции, по данным Минэкономики, поступление на рынок некоторых видов овощной продукции нового урожая, а также повышение цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке в ходе проведения весенне-полевых работ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае инфляция составила 0,5%, с начала года – 7,4%.

В январе-мае инфляция составила 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае т.г. к маю 2008 г. – 14,7%.