В этом году в Украине количество проверок бизнеса снизилось втрое

Контролирующие органы в Украине в 2017 году провели 74 тысячи проверок бизнеса, что в 3,3 раза меньше количества проверок по итогам 2016 года. Об этом в ходе заседания правительства сообщила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

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Она напомнила, что в 2014 году количество проверок бизнеса составило 335 тысяч, и бизнес жаловался на чрезмерное давление со стороны контролирующих органов.

По ее словам, в 2015 году количество проверок резко снизилось - до 36 тысяч, в результате действия тотального моратория на проверки, которые проводились только по согласованию с Кабмином.

"В 2016 году была дискуссия - есть мораторий или нет. Была неоднозначная ситуация в законодательстве, и 243 тысячи проверок в результате", - сказала Ляпина.

По словам главы госслужбы, в 2017 году действовал частичный мораторий, который предполагает запрет на плановые проверки в определенных сферах.

"В результате мы имеем 74 тысячи проверок. Некоторые проверки были под мораторием, некоторые нет. Общее уменьшение количества проверок говорит о том, что органы начали подходить более прицельно к вопросу проверок - не тотально просто ходить с коррупционной целью", - отметила она.