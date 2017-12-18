Гройсман поручил подготовить систему оценки рисков в работе бизнеса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил контролирующим органам в течение трех месяцев разработать систему оценки рисков в работе бизнеса, на основании анализа которых органы могут проводить проверку.

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Об этом он сказал на заседании правительства в понедельник.

"Мы вам отведем 3 месяца, чтобы вы создали систему рисков и чек-листы проверки этих рисков. Январь, февраль, март - до 1 апреля, в каждом контролирующем органе должна быть система предотвращения рисков и чек-листы, которые мы будем мониторить", - сказал премьер.

"Это означает, что вы готовы изменять и систему. Если нет - заявление на стол. Три месяца достаточно, чтобы изменить систему контролирующего органа", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес.