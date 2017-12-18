В Одессе разоблачили россиянина, который создал систему переводов криптовалюты в оккупированные Донбасс и Крым

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл», переводя их в биткоины и другие криптовалюты», - говорится в сообщении.

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Согласно информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

«Во время досудебного расследования сотрудники СБ Украины получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн», - отметили в СБУ.

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям во вред суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

В то же время сегодня на сайте ForkLog появилось заявление о том, что в Одессе 15 декабря прошли обыски в офисе этого журнала о криптовалютах и блокчейне, а также в съемной квартире основателя сайта Анатолия Каплана (Климова).

«При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Каплана. Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц», - сказано в сообщении.

«Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог». Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал», - также сказано в сообщении. ForkLog утверждает, что ни одно из указанных в документе лиц не связано ни с деятельностью издания, ни с его основателем.

В результате обыска в одесском офисе ForkLog, как утверждается на сайте, были конфискованы наличные деньги компании и около десяти устройств iMac.

Как сообщал УНИАН, Украина потеряла 3 миллиона рабочих мест за оккупацию Донбасса и Крыма.