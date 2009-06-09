Выделение средств Нафтогазу не должно отразиться на инфляции

Транзакция средств для оплаты российского газа не должна оказать практически никакого влияния на инфляцию и обменный курс гривни, так как эти деньги не поступят ни в украинскую экономику, ни на межбанковский валютный рынок (в НБУ для Нафтогаза действует «линия специального покупателя»).

Таково мнение финансовые аналитики Astrum Investment Management.

Напомним, в пятницу, 5 июня т.г., НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатила российскому «Газпрому» импортированный в мае природный газ. «Нафтогазу» не хватало 500 млн. долл. из необходимых 650 млн. долл. Недостающую сумму обеспечил кредит Ощадбанка на сумму 3,8 млрд. грн.

Как отмечают аналитики Astrum, это не первый случай, когда правительство использовало государственный банк для оплаты импортируемого газа. Например, в конце 2008 г. Ощадбанк предоставил «Нафтогазу» кредит на внушительную сумму в 18 млрд. грн. «Учитывая тяжелое финансовое положение Нафтогаза и нежелание правительства увеличивать цены на газ до выборов, мы ожидаем, что подобная практика будет продолжаться в течение всего 2009 г. Основным результатом этих займов станет увеличение операционных рисков Ощадбанка, поскольку он стремительно увеличивает удельный вес Нафтогаза в кредитном портфеле», - считают эксперты.