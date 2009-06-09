Кредит Белоруси выделят из Антикризисного фонда ЕврАзЭС

Кредит Белоруссии в размере 500 миллионов долларов может быть выдан из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о возможности предоставления такого кредита, вице-премьер сказал: "Все варианты рассматриваются". На днях Кудрин заявлял, что Россия продолжает переговоры по предоставлению Белоруссии кредита в 500 миллионов долларов, но предоставление займа в 100 миллиардов рублей считает "нецелесообразным".

Уставный капитал Антикризисного фонда ЕврАзЭС составит 10 миллиардов долларов, из них основную часть средств (7,5 миллиарда долларов) выделяет Россия. Средства фонда планируется использовать для предоставления суверенных займов и стабилизационных кредитов государствам-участникам, а также финансирования межгосударственных инвестиционных проектов. Подписание договора об учреждении Антикризисного фонда, а также соглашения об управлении средствами фонда с Евразийским банком развития ожидается во вторник в рамках Межгосударственного совета ЕврАзЭС. Как говорил Кудрин, процедура ратификации договора, после которой фонд сможет начать свою работу, может занять около двух месяцев.