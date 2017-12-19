Уровень бедности в России подскочил до максимума за 6 лет - СМИ

Российское население продолжает беднеть, несмотря на то, что официальная статистика декларирует выход экономики страны из кризиса, сообщает Росбалт.

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"Как следует из декабрьского "Мониторинга социального самочувствия" РАНХиГС, в третьем квартале 2017 года численность армии официально нищих в стране достигла рекорда с 2010 года. 19,2 миллиона человек, или 13,1% населения, получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет 11 тысяч 160 рублей (190 долларов) для трудоспособных граждан, 8 тысяч 496 рублей (145 долларов) для пенсионеров и 10 тысяч 181 рубль (174 доллара) для детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третий квартал традиционно относительно благополучный с точки зрения уровня бедности: сезонное падение цен на продовольствие приводит к тому, что базовый набор продуктов питания дешевеет. Соответственно, сокращается прожиточный минимум, а с ним - снижается порог доходов, за которым Росстат фиксирует нищету. Однако в 2017 году, несмотря на рекордную в истории продовольственную дефляцию, этот статистический эффект оказался неожиданно слабым.

"По сравнению с 2014 годом уровень бедности в стране вырос на 1,6 процентного пункта: "за чертой" оказались 2,3 миллиона человек. Опрос, проведенный в ноябре холдингом "Ромир", показал, что каждая пятая российская семья оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое. 4% заявили, что "еле сводят концы с концами", - подчеркивает издание.

Аналогичное исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) выявило еще более мрачную картину: 29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

При этом число тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается, в сентябре 2017-го выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с маем и практически вернулось к уровням годичной давности - 77%.

Глава Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова констатирует, что российский ВВП в плюсе несколько кварталов, формально рецессия давно завершилась, но кризис в кошельках продолжается. Выход из "идеального шторма", в котором сошлись санкции Запада, обвал цен на нефть и структурные перекосы, происходит за счет населения, делает вывод эксперт.