Нацбанк выдал трем банкам рефинансирование на 4,6 миллиарда

Национальный банк Украины 13 декабря выдал рефинансирование на 4,6 миллиарда гривень трем банкам – государственным "Ощадбанку" и "Укргазбанку", а также "Альфа-Банку".

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе "Ощадбанк" и "Укргазбанк" получили по 2 миллиарда гривень, "Альфа-Банк" - 625 миллионов гривень.

Залогом по кредитам выступили государственные облигации Украины.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 декабря 2017 года составил 66,333 миллиарда гривень, что на 4,6% выше показателя на 1 ноября.