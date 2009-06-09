Дефицит бюджета в РФ превысил полтриллиона рублей

Дефицит федерального бюджета России по итогам пяти месяцев 2009 года достиг 510,7 миллиарда рублей, только за последний весенний месяц увеличившись 140,9 миллиарда. Таким образом, май стал уже четвертым месяцем, когда бюджет исполняется с дефицитом. Ранее Минфин сообщал, что в первом квартале дефицит бюджета составил 50,48 миллиарда рублей, или 0,6% ВВП. В соответствии с уточненными данными финансового ведомства, по итогам первого квартала дефицит бюджета составлял 29,74 миллиарда рублей, или 0,4% ВВП.

Как заявил в рамках Петербургского международного экономического форума министр финансов Алексей Курдин, дефицит бюджета-2009 может составить от 7,4 до 9% ВВП, а с учетом средств Фонда национального благосостояния и все 10% ВВП. Согласно же скорректированному бюджету объем дефицита с учетом операций фонда национального благосостояния должен составить 8% ВВП. Однако из-за изменения прогноза развития экономики на 2009 год, в частности, понижения показателя падения ВВП, дефицит может оказаться больше.

Последний раз федеральный бюджет исполнялся с дефицитом в 1999 году. Тогда превышение расходов над доходами составило 1,1% ВВП. В кризисный 1998 год дефицит федерального бюджета достиг 5,3% ВВП. Между тем Минэкономразвития ухудшило прогноз спада экономики России в этом году до 6%, а Минфин ожидает, что доходы бюджета могут сократиться еще на 800 миллиардов рублей по итогам года, напоминает ИТАР-ТАСС.