Бизнес ухудшил оценку инвестпривлекательности Украины - индекс ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, который составляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), представляющая интересы более 800 украинских и зарубежных предприятий, работающих в Украине, во втором полугодии текущего года снизился по сравнению с первым полугодием (3,15 балла) и составил 3,03 балла из 5 возможных.

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Об этом говорится в отчете ЕБА, сформированном на основе опроса 78 руководителей компаний-членов ассоциации.

"Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии топ-менеджеров членских компаний Европейской бизнес ассоциации остаётся в нейтральной площади... Результаты индекса свидетельствуют, что негативные настроения бизнеса никуда не исчезли", - отмечается в сообщении ассоциации.

Согласно результатам исследования, 58% бизнесменов не удовлетворены инвестклиматом в Украине, тогда как в первой половине года их было 54%; привлекательным бизнес-климат считают лишь 11% респондентов.

Топ-проблемами, требующими особого внимания со стороны властей, с точки зрения бизнеса, являются отсутствие борьбы с коррупцией, рост ее уровня, нестабильность валюты, инфляция, отсутствие судебной реформы, рынка труда, земельной реформы.

Справка УНИАН. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской Бизнес Ассоциации составляется с 2008 года. Наименьшие значения индекса были зафиксированы в 2014-м и начале 2015 года (в январе-февраля 2015 года он составил 2,51 балла), что во многом было связано с политической нестабильностью, экономическим спадом и началом активных боевых действий на востоке Украины.