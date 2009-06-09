Межбанк закрылся снижением доллара

Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник открылись котировками 7,6080/7,6280, к 12:00 спрэд сузился до 7,6130/7,6200. К закрытию ценовые уровни понизились до 7,6050/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Национальный банк Украины в 14:15 вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2430/40, к 12:00 цены снизились до 0,2427/34. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2427/33. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3100 (-0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в этот день стартовали с отметки 1,3947/49, а к 15:00 повысились до 1,3975/77. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,6055/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5980/10,6180. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума - 10,5540/10,5720.