Развивающиеся экономики начнут расти во 2-ом полугодии

Во втором полугодии 2009 года экономики развивающихся стран должны начать расти. Как сообщает Би-Би-СИ, об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джон ЛИПСКИ.

«Мы не думаем, что спад в экономике закончился, но во втором полугодии экономики развивающихся стран должны начать расти. А к середине следующего года к ним присоединятся и экономики развитых стран», – отметил он.

По словам Дж.ЛИПСКИ, «худшее уже позади». «Мы прошли через череду трудностей. Чтобы справиться с ними, власти различных стран прибегли к помощи денежных вливаний и стимулирующих мер. Мы думаем, что эти меры начали работать», – добавил он.