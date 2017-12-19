Шведская IKEA рассказала, когда выйдет на рынок Украины

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома – шведская группа компаний IKEA со штаб-квартирой в городе Делфте (Нидерланды), может открыть свой первый магазин в Украине в течение одного-двух лет. Об этом сообщила компания в официальном заявлении.

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"На данный момент IKEA изучает варианты благоприятной бизнес-модели, которая позволит компании реализовать планы в Киеве уже в течение одного-двух лет. Решение о дальнейших шагах будет принято с учетом результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул менеджер по продажам IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке, компания стремится изменить к лучшему повседневную жизнь многих украинских потребителей, предлагая доступные продукты и решения для дома.

В свою очередь пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщила, что мэр Киева Виталий Кличко и менеджер по развитию бизнеса IKEA в Юго-Восточной Европе Владислав Лалич обсудили перспективы реализации намерений IKEA выйти на украинский рынок.

По словам Кличко, столичная власть внедрила открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева.

Отмечается, что речь идет о дальнейшем устранении административных барьеров, бюрократии и об упрощении ведения бизнеса.

Также Кличко отметил, что украинцы уже оценили товары, которые предлагает IKEA, но из-за отсутствия компании на рынке Украины вынуждены пользоваться услугами посредников, которые доставляют продукцию в нашу страну. "Украинцы очень ждут появления IKEA на нашем рынке", - цитирует пресс-служба мэра Киева.

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В свою очередь Владислав Лалич отметил, что решение о дальнейших шагах будет принято с учетом результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года председатель правления столичного ТЦ "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок. По его словам, IKEA рассматривает возможность стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" площадью 450 тыс. кв. м в Голосеевском районе Киева, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была создана в Швеции в 1943 году. Существует несколько компаний с разными собственниками, которые работают под брендом IKEA.

К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.