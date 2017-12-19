Что с гривней: почем валюта в Украине

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках снизилась до диапазона 28,2-28,4 грн/долл., тогда как стоимость доллара 18 декабря составляла до 28,8 грн/долл.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость продажи доллара в обменниках составляет от 27,70 до 27,80 грн/долл. Стоимость евро составляет уже 32,90-33,20 грн/евро.

Стоимость американской валюты в государственном "Ощадбанке" выросла до 27,75/28,25 грн/долл. с 27,40/27,98 грн/долл. по состоянию на 18 декабря.

Во вторник, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,86/27,89 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,8974/32,9269 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4750/0,4760 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,8773 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 190 сделок на сумму 95,32 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,81/27,84 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,78/32,82 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.