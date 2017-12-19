Валовой внешний долг Украины превысил $117 миллиардов

Валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,365 миллиарда долларов, или на 2,1%, выше показателя на 1 июля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%.

По данным НБУ, по отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.

Внешние обязательства государственного сектора в январе-сентябре выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 46,5 миллиарда долларов, долг частного сектора с начало года сократился на 0,1 миллиарда долларов, до 70,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на 1 июля 2017 года составил 114,836 миллиарда долларов, что на 1,198 миллиарда долларов, или на 1,1%, выше показателя на 1 апреля. В 2016 году валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 миллиарда долларов, или на 4,4%, – до 113,483 миллиарда долларов на 1 января 2017 года.