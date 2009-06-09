Президент критикует КМУ за задержку рекапитализации банков
Недополучены десятки миллиардов...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за задержку процедуры рекапитализации коммерческих банков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Я не знаю страны в мире, которая бы за девять месяцев кризиса не сделала бы ни одной операции по рекапитализации системы (банковской – УНИАН). Украина – единственный случай. И каждый раз премьер-министр мне заявляет: «Все підготовлено»... или на 22 миллиарда, или на 40 миллиардов, и рекапитализация системы, экономики пойдет», – заявил В.ЮЩЕНКО.
Президент отметил, что из-за задержки рекапитализации банков за 5-6 месяцев экономика страны недополучила десятки миллиардов гривен.
Как сообщал УНИАН, по информации источника в Кабинете Министров, принятие правительством Украины окончательного решения о рекапитализации первых трех банков затягивается из-за отсутствия в Кабмине необходимых документов от Национального банка.
По его данным, на прошлой неделе Нацбанк так и не передал Министерству финансов уставные документы этих банков, приведенные в соответствие с достигнутыми 27 мая т.г. между Минфином и Нацбанком договоренностями по вопросу рекапитализации.
Напомним, окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» – Кабмин намеревался принять в субботу, 30 мая, затем, по неофициальной информации, – на внеочередном заседании 5 июня.
Информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать, Министерство финансов и Нацбанк согласовали 27 мая. Объем капитализации по каждому банку, по информации и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, составляет приблизительно 3 млрд. грн.