Категорических замечаний нет: Минфин продолжает консультации с МВФ по госбюджету-2018

Министерство финансов Украины продолжает консультации с представителями Международного валютного фонда относительно принятого государственного бюджета Украины на 2018 год.

Читайте такжеМВФ видит значительные риски в госбюджете Украины на 2018 год - Reuters

Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко на брифинге.

«Продолжаются консультации. Это постоянные консультации – мы проводим конференц-коллы с МВФ минимум 1-2 раза в неделю», - сказал Марченко.

При этом он подчеркнул, что каких-либо категорических замечаний к бюджету у МВФ нет.

Накануне рассмотрения проекта госбюджета Украины на 2018 год в парламенте в первом чтении Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявили о намерениях продолжить обсуждение проекта с украинскими властями, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря, исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы с Международным валютным фондом, в частности, у Фонда есть вопросы к принятому Верховной Радой госбюджету Украины на 2018 год.

Верховная Рада 7 декабря приняла госбюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих не обнародован.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.