Ющенко: выполнение госбюджета - манипуляции Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за манипуляции с выполнением госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-конференции во вторник.

"Каждый месяц идет манипуляция с выполнением государственного бюджета", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца 30-40% объемов ежемесячных поступлений в бюджет приходится на последний день месяца. "Эмиссийной проводкою... или на НАК "Нафтогаз", а там манипуляции с таможенной службой на 2-3 миллиарда оформляются, или на кредиты, которые потом направляются на соответствующее финансирование, по сути, фиктивных операций", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, отметил глава государства, налоги с плательщиков взимаются вперед. "Очевидно, права была премьер-министр, когда заявила на одном из последних совещаний своей фракции, что на три месяца вперед собраны налоги", - добавил он.

По данным В.ЮЩЕНКО, сумма таких налогов составляет 12 млрд. грн., а, кроме того, не возмещен НДС на 13,5 млрд. "У нас такой цифры не было с начала истории, причем 4 млрд. грн. уже подтверждены проверками", - сказал президент.

По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в 2009 году не будет заявленного правительством роста ВВП на 0,4% и инфляции уровне 9,5%. "Давайте не забывать, что 14% падения ВВП у нас было в четвертом квартале (2008 года - УНИАН). Давайте будем помнить, что у нас не будет инфляции 9,5%, давайте не будем забывать, что у нас сегодня три четверти годовой инфляции уже выбрано", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ресурсов бюджета едва хватает для финансирования наиболее важных, “критических” расходных статей.