Данилюк надеется получить больше траншей от МВФ, чем прогнозирует Нацбанк

Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется на получение в следующем году больше двух траншей кредита от Международного валютного фонда.

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"Национальный банк видит 2 транша. Я надеюсь, что мы получим больше - это абсолютно реалистично", - сказал Данилюк на брифинге.

В то же время, министр отметил, что не видит необходимости в начале переговоров о новой программе с МВФ до завершения текущей программы расширенного финансирования EFF.

«Моя позиция как министра финансов, что мы должны успешно выполнить эту программу, - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности начала переговоров о новой программе с МВФ уже в следующем году, как считают в Национальном банке. - Это сейчас не ко времени».

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что регулятор ожидает приезда очередной миссии МВФ для завершения пересмотра программы сотрудничества в январе 2018 года и рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом Нацбанк ожидает получения следующего транша во втором квартале 2018 года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде. МВФ до сих пор оценивает соответствие принятой Верховной Радой пенсионной реформы на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности в ближайшее время внести в парламент законопроект о создании антикоррупционного суда. Законопроект о приватизации был принят в первом чтении и ожидает второго чтения в парламенте.