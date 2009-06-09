Страны ЕврАзЭС создали Антикризисный фонд

Главы правительств стран ЕврАзЭС подписали договор об учреждении Антикризисного фонда, фонд начнет работать в этом году, его возглавит вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС, передает РИА Новости.

По его словам, фонд начнет свою работу уже в этом году. Российский премьер пояснил, что средства фонда пойдут странам-участникам в виде суверенных займов и стабилизационных кредитов. Кроме того, они будут привлекаться для финансирования межгосударственных инвестиционных проектов. Путин напомнил, что общий объем Антикризисного фонда составит 10 миллиардов долларов, из которых Россия внесет основную часть средств - 7,5 миллиарда долларов. Премьер пояснил, что Кудрин назначен председателем совета фонда с учетом доли России. Кудрин ранее во вторник сообщил, что процедура ратификации договора об учреждении фонда, после которой фонд сможет начать свою работу, может занять около двух месяцев. В ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Молдавия, Украина и Армения имеют статус наблюдателей при союзе.