Официальный курс НБУ на 10 июня
18:37, 09 июня 2009Финансы
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Доллар снижается
Официальный курс НБУ на 10 июня: 100 USD – 761.0100 грн.; 100 EUR – 1062.2939 грн.; 10 RUR – 2.4342 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 761.0100 (на 9 июня – 761.1900)
100 EUR – 1062.2939 (на 9 июня – 1079.1391)
10 RUR – 2.4342 (на 9 июня – 2.4801)
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