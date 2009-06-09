Официальный курс НБУ на 10 июня

Доллар снижается

Официальный курс НБУ на 10 июня: 100 USD – 761.0100 грн.; 100 EUR – 1062.2939 грн.; 10 RUR – 2.4342 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.0100 (на 9 июня – 761.1900) 100 EUR – 1062.2939 (на 9 июня – 1079.1391) 10 RUR – 2.4342 (на 9 июня – 2.4801)

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