Фонд гарантирования впервые полностью распродал банк через Prozorro

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые смог реализовать все имущество ликвидируемого «Эрдэ Банка» через систему Prozorro.Продажи, сообщил в ходе пресс-конференции руководитель проекта Prozorro.Продажи Алексей Соболев.

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«Впервые в истории Украины через нашу систему Фонд гарантирования вкладов полностью распродал банк. Это банк «Эрдэ Банк». До этого, Фонду не удавалось продать ни один банк до конца», - сказал он.

Также Соболев сообщил, что за время работы площадки Prozorro.Продажи было продано лотов на 4,7 млрд грн, из них сума лотов неплатёжеспособных банков составила 4,4 млрд грн.

«Мы продали на 4,7 миллиарда грн... Банковских активов реализовали на 4,4 миллиарда», - сказал он.

По его словам, всего на данный момент в системе было объявлено 125 тыс. аукционов и зарегистрировано около 3,6 тыс. клиентов.

Соболев добавил, что через систему Prozorro.Продажи в декабре за один день реализовали имущества на рекордную сумму - 300 млн грн.

«В этом месяце у нас был рекорд. За один день мы продали на 300 миллионов грн в ходе одного из аукционов, стартовая цена лота увеличилась на 91 млн грн. Для сравнения, другие подобные системы аукционов в Украине продают на сотню миллионов в месяц», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков Prozorro.Продажи начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Эрдэ Банк» в октябре 2012 года, а в январе 2013 года начал ликвидацию финучреждения.