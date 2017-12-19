Около 30 за доллар: министр финансов назвал реалистичным курс гривни, заложенный в госбюджете

Заложенный в государственном бюджете Украины на 2018 год курс гривни на уровне около 30 грн/долл. является реалистичным.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на брифинге.

«Мы когда формировали бюджет, то ориентировались на такой курс гривни и считаем, что он реалистичный на следующий год», - сказал министр, отвечая на вопрос о реалистичности заложенного в госбюджете на 2018 год курса гривни на уровне около 30 грн/долл.

Он подчеркнул, что в настоящий момент нет оснований считать этот курс не реалистичным.

Данилюк не называл конкретные показатели курса, однако в проекте госбюджета среднегодовой курс гривни составлял 29,3 грн/долл., курс на конец года - 30,1 грн/долл., и в ходе брифинга в Минфине сообщили, что эти показатели по результатам рассмотрения бюджета в парламенте не менялись.

Как сообщал УНИАН, стоимость покупки доллара в киевских обменниках снизилась до диапазона 28,2-28,4 грн/долл., тогда как стоимость доллара 18 декабря составляла до 28,8 грн/долл.

По оценкам экспертов, текущая девальвация гривни была прогнозируема и связана с ростом бюджетных платежей в конце года.

В НБУ считают, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

Также в НБУ считают возможным стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными методами - проведением интервенций - без введения новых административных ограничений.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.