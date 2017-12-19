Кто станет новым главой Нацбанка: рассматривается только одна кандидатура

На сегодняшний день на должность председателя Национального банка Украины рассматривается только кандидатура первого заместителя председателя НБУ Якова Смолия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам народный депутат, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко.

По его словам, существует вероятность рассмотрения вопроса о назначении председателя Нацбанка в четверг, 21 декабря.

«Я надеюсь, что наконец он будет решен, так как наличие Гонтаревой во главе НБУ ничего хорошего для национальной валюты, к сожалению, не приносит», - сказал Денисенко.

На вопрос журналистов, кто может стать председателем НБУ, Денисенко ответил: «Сейчас рассматривается одна кандидатура - это исполняющий обязанности Смолий».

Денисенко сомневается, что председатель НБУ Валерия Гонтарева выступит в парламенте с отчетом. «Я думаю, что она не придет в Раду отчитываться. Я думаю, что будет просто избрание председателя», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель НБУ Гонтарева после трехлетнего пребывания в должности подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности председателя НБУ исполняет первый заместитель председателя Нацбанка Смолий.

Согласно Конституции Украины, президент должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на должность председателя НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговорены.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Нацбанка до конца сентября, однако кандидат до сих пор не представлен.

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил об обсуждении двух кандидатур на должность председателя НБУ.