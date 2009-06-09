Официальный курс НБУ на 10 июня

Официальный курс НБУ на 10 июня:100 USD США – 761.0100 (на 9 июня – 761.1900) 100 EUR – 1062.2939 (на 9 июня – 1079.1391) 10 RUR – 2.4342 (на 9 июня – 2.4801)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 10 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72486.20 (на 9 июня – 74425.35) 961 XAG 10 Серебро – 1136.19 (на 9 июня – 1191.26) 962 XPT 10 Платина – 94745.75 (на 9 июня – 98421.87) 964 XPD 10 Палладий – 19177.45 (на 9 июня – 20095.42)

Официальный курс НБУ на 10 июня: 100 USD США – 761.0100 (на 9 июня – 761.1900) 100 EUR – 1062.2939 (на 9 июня – 1079.1391) 10 RUR – 2.4342 (на 9 июня – 2.4801) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 10 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72486.20 (на 9 июня – 74425.35) 961 XAG 10 Серебро – 1136.19 (на 9 июня – 1191.26) 962 XPT 10 Платина – 94745.75 (на 9 июня – 98421.87) 964 XPD 10 Палладий – 19177.45 (на 9 июня – 20095.42)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter