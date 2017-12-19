Госстат: экономика Украины выросла на 2,1%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с третьим кварталом 2016 года – составил 2,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Ранее, 14 ноября, Госстат обнародовал оперативные оценки, согласно которым рост ВВП Украины в третьем квартале в годовом выражении также оставил 2,1%.

По обновленной информации Госстата, по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,2%, что также соответствует ранее обнародованным оперативным оценкам.

Также сообщается, что номинальный ВВП в третьем квартале составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19,320 тыс. грн.

Учитывая оценки Госстата, рост ВВП в третьем квартале в годовом выражении замедлился после роста в аналогичном измерении во втором квартале на 2,3% и в первом квартале - на 2,5%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 2%, в Национальном банке – на 2,2%.