Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Во вторник, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,87/27,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,92/32,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,8843 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 666 сделок на сумму 382,66 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2788.4304 (19 декабря – 2787.3635)

100 EUR – 3296.7613 (19 декабря – 3287.6952)

10 RUR – 4.7575 (19 декабря – 4.7490)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,81/27,84 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,78/32,82 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.