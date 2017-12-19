В Украине выросла безработица

Уровень безработицы в Украине в ноябре 2017 года увеличился по сравнению с октябрем на 9,6%, в абсолютных цифрах - на 27,1 тыс. человек, до 309 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных составило 1,2% населения трудоспособного возраста.

Среди городского населения количество безработных в ноябре составило 179 тыс. человек, среди сельского - 170 тыс. человек. Безработных женщин в ноябре текущего года насчитывалось 57,5% (177,6 тыс. человек), а безработных мужчин - 42,5% (131,4 тыс. человек).

Также сообщается, что в ноябре количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 23,1 тыс. человек – до 240,1 тыс. При этом средний размер пособия в ноябре 2017 года составил 2174 грн против 2137 грн в октябре текущего года.

Получили работу в ноябре текущего года 6,5% зарегистрированных безработных (23,7 тыс. человек) против 13,1% (47,2 тыс. человек) месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в ноябре 2017 года составил 5 человек. С марта по июль 2017 года этот показатель составлял также 5 человек на вакантное место, в августе и сентябре – 4.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.