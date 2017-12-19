Четыре фракции будут голосовать за возобновление возмещения НДС на масличные культуры

Представители четырех парламентских фракций - "Самопомочи", "Батькивщины", "Народного фронта" и "Воли народа" намерены проголосовать за законопроект №7403 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций с вывозом за пределы таможенной территории Украины масличных культур".

Такое заявление парламентарии сделали 19 декабря во время Всеукраинского аграрного вече, организованного крупнейшими аграрными ассоциациями Украины, сообщают "Украинские новости". В частности, по данным издания, политики пообещали проинициировать внесение указанного законопроекта в повестку дня.

Ближайшее заседание профильного комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики должно состояться 20 декабря. Отмечается, что ранее "Всеукраинский аграрный форум", "Всеукраинская Аграрная Рада", "Аграрный союз Украины", Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциация "Союз птицеводов Украины", Ассоциация "Свинари Украины ", Ассоциация производителей молока Украины, Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины" Укрцукор "заявили о своем категорическом несогласии с принятыми решениями о прекращении возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса, подсолнечника), а также о приостановке бюджетного финансирования программы "квазиакумуляции НДС".