Биткоин подешевел: курс самой популярной криптовалюты резко упал

В среду, 20 декабря, курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин упал на 15%, до $16,626.42 по сравнению с абсолютным рекордом в понедельник, 17 декабря, когда он составлял $20089. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечается в сообщении, это самое низкое падение стоимости биткоина с момента открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на эту криптовалюту поднялись на 25%.

Однако затем курс выровнялся. По данным Coinmarket, стоимость биткоина на утро среды составляет $17 258. Капитализация этой криптовалюты — $289,1 млрд.

В понедельник, 18 декабря, Чикагская торговая биржа запустила торги фьючерсными контрактами на биткоин. Фьючерсы с исполнением в январе в начале торгов в воскресенье, 17 декабря, стоили $20 650, однако к утру 18 декабря их цена упала до $18 895.