Вкладчикам ликвидируемого банка "Капитал" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 декабря возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка «Капитал».

Читайте такжеФонд гарантирования впервые полностью распродал банк через Prozorro

Как сообщается на сайте фонда, выплаты будут проводиться через отделения банка ПУМБ.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка «Капитал» 30 октября 2015 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Ликвидация банка продлится три года - до 29 октября 2018 года включительно.

Банк «Капитал» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по объему активов.

По информации на сайте НБУ, ключевыми владельцами банка являлись проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.