Золото дорожает на фоне слабеющего доллара. Стоимость желтого металла во вторник 9 июня выросла впервые за три торговые сессии. Поддержку ценам на золото оказала подорожавшая нефть, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота подорожали на 0,2% до $954,70 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $964,50 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,2% на отметке $15,14 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 1,1% до $1257,90 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 2% до $257,05 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 5% на отметке $2,3655 за фунт.