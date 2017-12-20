Розничная торговля в Украине набирает обороты

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2017 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. При этом Госстат пока не обнародовал абсолютных значений.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Одесской, Львовской, Винницкой и Черкасской областях – на 18,1%, 13,7%, 12,2%, 11,8% и 11,1% соответственно.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем увеличился на 0,4%, а с ноябрем 2016 года - на 6,8%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2017 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 651,19 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.