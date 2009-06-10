Доллар и иена пошли на снижение

Курс японской иены и американского доллара снижаются по отношению к более прибыльным валютам на фоне того, что ожидания ослабления рецессии привели к росту спроса на них, сообщает k2kapital..

Так, рост демонстрируют новозеландский доллар, австралийский доллар и южнокорейская вона вследствие роста цен на сырье, которые привели к повышению азиатских рынков.

Второй день подряд укрепляется шведская крона на фоне спекуляций относительно того, что планы по снижению государственных расходов в Латвии приведут к ослаблению опасений относительно убытков шведских банков.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 137,42 иены, а не 136,98 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 97,63 иены за доллар против 97,38 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,4077 за евро против $1,4065 в предыдущую торговую сессию.