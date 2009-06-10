Тимошенко: правительство сегодня решит вопрос рекапитализации 3 банков

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины будет рассмотрен вопрос о проведении рекапитализации при участии государства трех негосударственных банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время открытия заседание Кабинета Министров Украины премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в случае принятия позитивного решения государство получит превалирующий контроль в указанных финансово-кредитных учреждениях.

В рассмотрении данного вопроса правительством принимают участие представители Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Вчера премьер отметила, что основная работа по подготовке банков к рекапитализации возложена на Национальный банк.

Премьер также подчеркнула, что на сегодняшний день график рекапитализации, согласованный с МВФ и Всемирным банком, не сорван.

Напомним, окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» – Кабмин намеревался принять в субботу, 30 мая, затем, по неофициальной информации, – на внеочередном заседании 5 июня.

Информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать, Министерство финансов и Нацбанк согласовали 27 мая. Объем капитализации по каждому банку, по информации и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, составляет приблизительно 3 млрд. грн.